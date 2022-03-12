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    Сиэтл Саундерс — Лос-Анджелес Гэлакси. Смотреть онлайн в прямом эфире

    12.03.2022 в 23:30 начнется матч в чемпионате МЛС Сиэтл Саундерс — Лос-Анджелес Гэлакси

    Футбол MLS
    Сиэтл Саундерс и Лос-Анджелес Гэлакси начнут матч в 23:30 в чемпионате МЛС, 12.03.2022.

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    Последний матч между собой: «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес Гэлакси» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Сиэтл Саундерс»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сиэтл Саундерс — Лос-Анджелес Гэлакси.

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