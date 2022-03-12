Клопп: «Ливерпуль» пока не может договориться с Салахом по новому контракту

Главный тренер «Ливерпуля»заявил, что его клуб сделал все возможное, чтобы заключить новый контракт с нападающим

«Мо определенно ожидает, что этот клуб будет амбициозным. Мы был амбициозными в последние два года и остаемся таковыми. Мы не можем сделать сильно больше. Думаю, ситуация более-менее такова, что решение за Мо.

Думаю, клуб сделал, что мог сделать. Со своей стороны мне нечего к этому добавить. Все так, как и должно быть в данный момент времени. Больше ничего не произошло — ни подписания, ни отказа или вроде того, поэтому мы просто ждем, и это совершенно нормально. Спешки нет», — цитирует Клоппа Daily Mail.

Напомним, что текущее соглашение Салаха с клубом рассчитано до лета 2023 года.