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    Рангник считает, что пока рано говорить о назначении Тухеля в «Ман Юнайтед»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал слухи о возможном назначении Томаса Тухеля на пост наставника «манкунианцев».

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Не имеет смысла даже думать или предполагать, что Тухель присоединится к "Манчестер Юнайтед". Мне нравится его стиль, он топ-менеджер. Сейчас он главный тренер "Челси".

    Есть вопросы, связанные с владельцем этим клубом, но сейчас не имеет смысла строить предположения о том, что летом он будет кандидатом на работу в "МЮ" », — приводит слова Рангника BBC Sport.

    Томас Тухель работает в «Челси» с января 2021 года. Сейчас «аристократы» занимают 3 место в турнирной таблице АПЛ.

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