Рангник считает, что пока рано говорить о назначении Тухеля в «Ман Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал слухи о возможном назначениина пост наставника «манкунианцев».

«Не имеет смысла даже думать или предполагать, что Тухель присоединится к "Манчестер Юнайтед". Мне нравится его стиль, он топ-менеджер. Сейчас он главный тренер "Челси".

Есть вопросы, связанные с владельцем этим клубом, но сейчас не имеет смысла строить предположения о том, что летом он будет кандидатом на работу в "МЮ" », — приводит слова Рангника BBC Sport.

Томас Тухель работает в «Челси» с января 2021 года. Сейчас «аристократы» занимают 3 место в турнирной таблице АПЛ.