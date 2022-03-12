«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: счет 3:2, обзор голов

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
На 12 минуте Роналду открыл счет шикарным дальним ударом, однако на 35 минуте Харри Кейн счет сравнял.
До перерыва Роналду снова вывел МЮ вперед. Ближе к концу матча Харри Магуайр при попытке заблокировать прострел срезал мяч в свои ворота.
На 81 минуте Роналду забил победный мяч «манкунианцев», выиграв верховую дуэль после навеса Алекса Теллеса.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм 3:2
Голы: 1:0 Криштиану Роналду (12'), 1:1 Гарри Кейн (пенальти) (35'), 2:1 Криштиану Роналду (38'), 2:2 Гарри Магуайр (автогол) (72'), 3:2 Криштиану Роналду (81') Предупреждения: Эрик Дайер (30'), Фред (35'), Поль Погба (85')
Это 14 победа МЮ в сезоне АПЛ. Сейчас у него 50 очков и 4 место в таблице. «Тоттенхэм» с 45 баллами идет на 7 строчке, отставая от зоны еврокубков лишь по разнице голов.