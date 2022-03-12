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    Супер Марио. Гол Фернадеса принес ЦСКА непростую победу в дерби с «Локо»

    Московский «Локомотив» потерпел домашнее поражение со счетом 1:2 от столичного ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ. Рассказываем, как это было

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    ЦСКА
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    ЦСКА
    ЦСКА в московском дерби вырвал победу у «Локомотива» — 2:1. В первом тайме Языджи и Изидор обменялись голами, а в концовке Фернандес принёс победу армейцам. Команда Алексея Березуцкого одержала пятую победу подряд, набрала 39 очков и поднялась на третье место в РПЛ.

    Ход матча

    6’ Языджи со стандартного положения выполнил кросс на дальнюю штангу ворот «Локо», но Бийол в подкате не дотянулся до мяча.

    22’ Кухта воспользовался подачей от угла поля в штрафную ЦСКА, пробив головой даже без прыжка — Акинфеев на месте.

    «Локомотив» — ЦСКА

    24’ Ответ ЦСКА — Языджи и Медина в две передачи вывели Карраскаля на удар из пределов штрафной — Худяков справился, выбрав правильную позицию в створе.

    30’ Карраскаль ворвался в штрафную площадь «Локо» с правого фланга и затем Хорхе пробил в левый угол ворот, Худяков в прыжке перевёл непростой мяч на угловой.

    39’ 0:1 Юсуф Языджи. Прошла проникающая передача по центру в штрафную «Локомотива», с ударом Зайнутдинова Худяков справился, отразив мяч, но прямо на ногу набежавшего Языджи, добившего в осиротевшие ворота.

    «Локомотив» — ЦСКА

    42’ 1:1 Вильсон Изидор. Живоглядов прошёл по правому краю, оценил ситуацию в штрафной ЦСКА и выполнил кросс, который армейцы не смогли перехватить, позволив Изидору нанести прицельный удар.

    53’ Кухта ускорился по центру и сделал пас вразрез, Жемалетдинов выскочил один на один, обыграл Акинфеева, но с острого угла не попал по пустым воротам.

    72’ Карраскаль откликнулся на заброс из глубины, дошёл до штрафной «Локо» и пробил низом с 25 метров. Худяков в падении забрал мяч.

    «Локомотив» — ЦСКА

    81’ Языджи навесил со штрафного, Дзагоев сделал скидку на дальний угол вратарской «Локо» — Гбамен набежал, но из убойной позиции послал мяч выше перекладины.

    88’ Эджуке вырезал передачу в штрафную хозяев, Заболотный принял мяч и пробил в упор — Худяков потащил.

    90+1’ 1:2 Марио Фернандес. Языджи навесил с углового, Фукс сделал скидку на дальнюю штангу — Бийол не сумел пробить, а Фернандес набежал и затолкал мяч в сетку.

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    Лучшим игроком матча стал турецкий полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи, забивший первый гол армейцев.

    Языджи забил за ЦСКА во всех 3 матчах в РПЛ. У него 5 (3+2) очков в 4 играх после перехода из «Лилля».

    Следующие матчи

    «Локомотив» с 31 очком в 20 матчах располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 39 очками поднялся на третье место.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре 19 марта железнодорожники в гостях сыграют против «Ахмата», а армейцы на следующий день дома встретятся с «Рубином».

    Прямая речь

    Алексей Березуцкий, главный тренер ЦСКА

    — Игра была интересная для болельщиков. Обилие неплохих моментов. У нас их было больше, заслужили победу. Радует, что вторую игру подряд вытаскиваем концовку, проявляем характер. Надеюсь, это превратится в тенденцию. У нас тяжелый график, большая группа игроков имеет мышечные повреждения. У Заболотного было повреждение, смог играть 20 минут, выпустили его на этот период.

    Дмитрий Лоськов, тренер «Локомотива»

    — Хотелось бы поздравить ЦСКА с победой. Интересная игра, которая держала зрителя до последней минуты. ЦСКА немного повезло, забили гол на последних минутах. Это была ничейная игра, мне так кажется. Мы тренируемся, не стоим на месте. От игры к игре команда будет набирать форму. Рыбус попросил замену из-за травмы. Это было не запланировано.

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    Если вы посмотрите, то наша команда не очень высокая. Поэтому у нас есть проблемы при стандартах. Стараемся меньше делать штрафных и уловных у своих ворот. Ребята еще не вошли в игровой тонус. Была большая пауза. Хотел помочь Рифату Жемалетдинову, чтобы он переломил свою серию. Это возраст и нервы.

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