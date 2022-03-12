«Локомотив» — ЦСКА: счет матча 1:2, обзор голов

Московскийна своем поле уступил(1:2) в матче 21-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 39-й минуте открыли гости. Прошла проникающая передача по центру в штрафную «Локомотива». С ударом Зайнутдинова Худяков справился, отразив мяч, но прямо на ногу набежавшего Языджи, добившего в пустые ворота.

Спустя три минуты «Локо» отыгрался. Живоглядов прошёл по правому краю, оценил ситуацию в штрафной ЦСКА и выполнил кросс, который армейцы не смогли перехватить, позволив Изидору нанести прицельный удар.

А в компенсированное время Языджи навесил с углового, Фукс сделал скидку на дальнюю штангу ворот «Локо» — Бийол не сумел пробить, а Марио Фернандес набежал и затолкал мяч в сетку.

РПЛ. 21-й тур «Локомотив» — ЦСКА — 1:2 (1:1) Голы: Изидор, 42 — Языджи, 39; Фернандес, 90+1«Локомотив»: Худяков, Живоглядов (Ненахов, 85), Едвай, Мампасси, Рыбус (Тикнизян, 46), Баринов, Жемалетдинов (Марадишвили, 84), Бабкин, Керк (Петров, 73), Кухта, ИзидорЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Мухин (Фукс, 58), Карраскаль (Эджуке, 83), Зайнутдинов (Дзагоев, 68), Гбамен, Медина (Заболотный, 84), Бийол, Юсуф Языджи, ОбляковПредупреждения: Жемалетдинов, 77’ — Зайнутдинов, 30’. Гбамен, 40’. Дзагоев, 88’

«Локомотив» с 31 очком в 20 матчах располагается на шестой строчке в турнирной таблице лиги. ЦСКА с 39 очками поднялся на третье место.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре 19 марта железнодорожники в гостях сыграют против «Ахмата», а армейцы на следующий день дома встретятся с «Рубином».