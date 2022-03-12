ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» попал под санкции«Челси» под санкциями: трансферный бан, задержки зарплат и проблемы со спонсорами
  • 20:53
    • ЦСКА вырвал победу у «Локомотива» в столичном дерби
  • 19:26
    • «Бавария» не справилась с «Хоффенхаймом»
  • 18:29
    • «Динамо» на выезде разгромило тульский «Арсенал»
  • 18:19
    • «Ливерпуль» на выезде обыграл «Брайтон»
  • 20:28
    • LaLiga Sports TV прекратила вещание РПЛ в Испании
    Все новости спорта

    ЦСКА вырвал победу у «Локомотива» в столичном дерби

    «Локомотив» — ЦСКА: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Локомотив
    Московский «Локомотив» на своем поле уступил ЦСКА (1:2) в матче 21-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 39-й минуте открыли гости. Прошла проникающая передача по центру в штрафную «Локомотива». С ударом Зайнутдинова Худяков справился, отразив мяч, но прямо на ногу набежавшего Языджи, добившего в пустые ворота.

    Спустя три минуты «Локо» отыгрался. Живоглядов прошёл по правому краю, оценил ситуацию в штрафной ЦСКА и выполнил кросс, который армейцы не смогли перехватить, позволив Изидору нанести прицельный удар.

    А в компенсированное время Языджи навесил с углового, Фукс сделал скидку на дальнюю штангу ворот «Локо» — Бийол не сумел пробить, а Марио Фернандес набежал и затолкал мяч в сетку.

    РПЛ. 21-й тур
    «Локомотив» — ЦСКА — 1:2 (1:1)
    Голы: Изидор, 42 — Языджи, 39; Фернандес, 90+1«Локомотив»: Худяков, Живоглядов (Ненахов, 85), Едвай, Мампасси, Рыбус (Тикнизян, 46), Баринов, Жемалетдинов (Марадишвили, 84), Бабкин, Керк (Петров, 73), Кухта, ИзидорЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Мухин (Фукс, 58), Карраскаль (Эджуке, 83), Зайнутдинов (Дзагоев, 68), Гбамен, Медина (Заболотный, 84), Бийол, Юсуф Языджи, ОбляковПредупреждения: Жемалетдинов, 77’ — Зайнутдинов, 30’. Гбамен, 40’. Дзагоев, 88’

    «Локомотив» с 31 очком в 20 матчах располагается на шестой строчке в турнирной таблице лиги. ЦСКА с 39 очками поднялся на третье место.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре 19 марта железнодорожники в гостях сыграют против «Ахмата», а армейцы на следующий день дома встретятся с «Рубином».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Милан» снова не сможет выиграть у середняка?
  • «Милан» — «Эмполи». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • Что покажет против «Лос-Анджелеса» «Интер Майами»?
  • «Интер Майами» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Спартак» разгромит «Краснодар»
  • «Спартак» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 5.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 12 марта
  • Сегодня в 21:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Милан — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Интер Майами — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  5.80
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Рублев — Кепфер
  • Теннис
  • Завтра в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Пол — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бублик — Маррей
  • Теннис
  • Завтра в 22:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Карацев — Джонсон
  • Теннис
  • Завтра в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры