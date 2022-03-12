«Локомотив» — ЦСКА: счет матча 1:2, обзор голов

Счет в матче на 39-й минуте открыли гости. Прошла проникающая передача по центру в штрафную «Локомотива». С ударом Зайнутдинова Худяков справился, отразив мяч, но прямо на ногу набежавшего Языджи, добившего в пустые ворота.
Спустя три минуты «Локо» отыгрался. Живоглядов прошёл по правому краю, оценил ситуацию в штрафной ЦСКА и выполнил кросс, который армейцы не смогли перехватить, позволив Изидору нанести прицельный удар.
А в компенсированное время Языджи навесил с углового, Фукс сделал скидку на дальнюю штангу ворот «Локо» — Бийол не сумел пробить, а Марио Фернандес набежал и затолкал мяч в сетку.
«Локомотив» с 31 очком в 20 матчах располагается на шестой строчке в турнирной таблице лиги. ЦСКА с 39 очками поднялся на третье место.
В следующем туре 19 марта железнодорожники в гостях сыграют против «Ахмата», а армейцы на следующий день дома встретятся с «Рубином».