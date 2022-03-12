начнут матч в 19:00 в РПЛ, 12.03.2022.

Последний матч между собой: «ЦСКА» — «Локомотив» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Локомотив» — «ЦСКА». Коэффициент ставки — 1.96 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «ЦСКА»).

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