В 21:30 12.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате МЛС.

Последний матч между собой: «Лос-Анджелес» — «Интер Майами» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Интер Майами» — «Лос-Анджелес». Коэффициент ставки — 2.25 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Лос-Анджелес»).

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