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    Хохлов: «Локомотив» свои моменты в матче с ЦСКА не использовал

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    Бывший игрок ЦСКА и «Локомотива» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу армейцев над железнодорожниками (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.

    Дмитрий Хохлов
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    Дмитрий Хохлов

    «Моменты были, "Локомотиву" не хватило забитого мяча. Просто, как и в любой игре, тем более в дерби, все решают эпизоды.

    Чтобы выигрывать, нужно забивать, "Локомотив" свои моменты не использовал. ЦСКА, на мой взгляд, в концовке прибавил и имел несколько подходов, и с одного как раз забил.

    Не знаю, может ли Языджи играть еще лучше, но очевидно, что он показывает очень хороший уровень.

    Игрок, который сразу показывает свой класс, несмотря на то, что нужно время на адаптацию», — приводит слова Хохлова ТАСС.

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