В 18:00 12.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Брентфорд» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брентфорд» — «Бёрнли» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Брентфорд»).

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