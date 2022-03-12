Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Брентфорд» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брентфорд» — «Бёрнли» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Брентфорд»).
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