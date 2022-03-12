ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» попал под санкции«Челси» под санкциями: трансферный бан, задержки зарплат и проблемы со спонсорами
  • 21:15
    • РПЛ согласовала мораторий на вылет команд в ФНЛ
    Все новости спорта

    Бензема: Возможно, это лучший сезон в моей карьере

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Испании Реал Мадрид Футбол Франции ПСЖ
    Нападающий «Реала» Карим Бензема дал комментарий по поводу своей игровой формы в текущем сезоне, а также оценил игру с ПСЖ.

    Карим Бензема
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карим Бензема

    «Это был незабываемый вечер, а мы прошли дальше. Атмосфера была невероятная, мы забивали и сотворили камбэк. Не знаю, был ли это мой лучший матч за "Реал", ведь был еще финал Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Это был грандиозный матч, но не только для меня, а для всех. Возможно, это лучший сезон в моей карьере. Я стремлюсь к тому, чтобы каждый сезон был лучше предыдущего», — приводит Marca слова Бензема.

    Бензема сделал хэт-трик в игре с ПСЖ, благодаря чему «Реал» отыгрался и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уверенная победа «Атлетико»?
  • «Атлетико» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Лилль» потеряет очки в матче с «Сент-Этьеном»?
  • «Лилль» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Орлы» выиграют, но не сохранят ворота на замке
  • «Бенфика» — «Визела». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 12 марта
  • Сегодня в 21:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Даллас — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Химки — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Урал — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Калгари — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры