Бензема: Возможно, это лучший сезон в моей карьере

Нападающий «Реала»дал комментарий по поводу своей игровой формы в текущем сезоне, а также оценил игру с ПСЖ.

«Это был незабываемый вечер, а мы прошли дальше. Атмосфера была невероятная, мы забивали и сотворили камбэк. Не знаю, был ли это мой лучший матч за "Реал", ведь был еще финал Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Это был грандиозный матч, но не только для меня, а для всех. Возможно, это лучший сезон в моей карьере. Я стремлюсь к тому, чтобы каждый сезон был лучше предыдущего», — приводит Marca слова Бензема.

Бензема сделал хэт-трик в игре с ПСЖ, благодаря чему «Реал» отыгрался и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов.