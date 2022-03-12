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    Вильмар Барриос: Матч с «Челси» мы, как команда, провели отлично

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    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о матче Лиги чемпионов с «Челси».

    Вильмар Барриос
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    Вильмар Барриос

    «Если честно, перед игрой с "Челси" я был почти мертв от усталости. Прилетел в Петербург из Колумбии, потом сразу в Москву, чтобы получить документы, и еще не было понятно, получится, или нет.

    Вышло все быстро, снова в самолет, и в Лондон. Менялись часовые пояса, бежало время в самолетах — чувствовал себя физически разрушенным.

    Но при этом во мне был кураж, который позволил все это преодолеть. Впереди был первый матч Лиги чемпионов, на "Стэмфорд Бридж", возможность в нем сыграть!

    Сначала не знаешь, получится ли, потом постепенно начинаешь "открывать замки": сначала дают документы, потом понимаешь, что успеваешь к матчу — и этот кураж соответственно растет.

    Все это законсервировало накопившуюся усталость, я преодолел ее через животное желание выйти на поле, помочь партнерам, проявить себя.

    Потом, конечно, я с лихвой испытал последствия перемещений по миру… Но в Лондоне было все просто: приехал в отель, переговорили с тренерами, совсем немного времени перекусить — через час уже ехали на стадион. И меня прямо несло вперед.

    Матч в итоге провели отлично, как команда. К сожалению, не добились результата, который хотели, но выглядели очень достойно, на мой взгляд», — цитирует Барриоса «Спорт день за днём».

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