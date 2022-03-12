Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Барнсли» 4:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барнсли» — «Фулхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Фулхэм»).
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