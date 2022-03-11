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    Президент «Оренбурга»: Если никто из команд РПЛ не вылетит, что делать ФНЛ?

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    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин назвал дискриминацией возможное введение моратория на вылет в ФНЛ.

    Василий Еремякин
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    Василий Еремякин

    Ранее клубы РПЛ вынесли на повестку исполкома РФС вопрос о моратории на вылет команд в ФНЛ

    «Если никто из команд РПЛ не вылетит, то что тогда делать ФНЛ?

    Есть же другие документы РФС, которые определяют порядок. Что в таком случае собираются делать с командами ФНЛ?

    Если введут мораторий на вылет и не расширят лигу? В исполкоме, наверное, сидят мудрые люди, которые должны беспокоиться не только о Премьер-лиге, но и других лигах.

    Считаю, что это прямая дискриминация. Мало ли что в середине или в конце они примут решения — все правила на сезон существуют и приняты. Как они их отменят?» — заявил функционер «Чемпионату».

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