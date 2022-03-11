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    Виктор Онопко вошёл в тренерский штаб «Ростова»

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    Виктор Онопко вошёл в тренерский штаб Валерия Карпина в «Ростове», информирует официальный сайт донского клуба. Специалисты также работают вместе в сборной России.

    Виктор Онопко
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    Виктор Онопко

    Отмечается, что Онопко, как и Карпин, будет совмещать тренерскую деятельность в «Ростове» и в национальной команде.

    «После назначения в "Ростов" Виктор Онопко продолжит работу в национальной команде. Желаем Виктору Савельевичу успехов с нашей командой!» — написала пресс-служба «Ростова».

  • Карпин вернулся на пост главного тренера «Ростова»
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    • Напомним, 10 марта стало известно, что на пост главного тренера «Ростова» вернулся Валерий Карпин. В нынешнем сезоне донской клуб занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 19 матчах 18 очков. При этом РФС в любой момент может прекратить работу Карпина в «Ростове», если сборная России вернётся к участию в международных матчах.

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