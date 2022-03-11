«Зенит» о Тимощуке: Интересы тренера продолжим отстаивать в CAS

Петербургскийпрокомментировал лишениевсех титулов на Украине.

Ранее Украинская ассоциация футбола официально объявила, что тренер «Зенита» лишен лицензии Pro, выданной Центром лицензирования УАФ, всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины.

«Анатолий Тимощук — большой профессионал, который отличался добросовестным отношением к делу в каждой стране, где играл как спортсмен и работал как тренер.

Уверенность в его тренерской квалификации не поддается никакому сомнению. То же самое касается и его человеческих качеств.

Считаем, что решения, принятые УАФ, не обдуманы и являются жестом политической манипуляции.

Хотим также напомнить, что футбол должен оставаться вне политики и не быть частью политической игры.

Интересы своего тренера "Зенит" продолжит отстаивать в CAS», — сообщили «Спорт-экспрессу» в пресс-службе клуба из Санкт-Петербурга.