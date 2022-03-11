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    СМИ: Ряд клубов РПЛ предложил отменить лимит на легионеров со следующего сезона

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    Ряд клубов РПЛ выступил с предложением отмены лимита на легионеров со следующего сезона, сообщает «Матч ТВ».

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    Российский футбольный союз (РФС) планирует реформу лимита на следующий сезон.

    Формула, которую собираются утвердить на исполкоме РФС: 13 легионеров в заявке и 8 на поле, а также 4 воспитанника академии (36 месяцев в клубе с 14 до 18 лет) + 8 воспитанников любой другой российской школы.

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    • В случае, если остальные клубы поддержат данное предложение, оно будет вынесено на утверждение бюро исполкома РФС.

    В настоящее время в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранных футболистов.

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