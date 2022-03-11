«Барселона» интересуется форвардом «Милана» Рафаэлем Леао

Португальский форвард итальянского «Милана»интересен каталонской «Барселоне». Об этом сообщает Sport.es

Контракт 22-летнего нападающего с миланским клубом действует до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Леао провел 31 матч за «Милан» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.

В «Милан» он перешел из «Лилля» в 2019 году. Игрок является воспитанником лиссабонского «Спортинга». Всего за «красно-черных» он провел 85 игр. Также он стал победителем юношеского чемпионата Европы среди команд до 17 лет и серебряным призером европейского первенства до 19 лет в составе молодежных сборных Португалии.