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    Американские инвесторы рассматривают возможность покупки «Наполи»

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    Американские инвесторы рассматривают возможность покупки «Наполи», сообщает La Gazzetta dello Sport.

    «Наполи»
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    «Наполи»

    По данным источника, интерес к клубу исходит от компании Sixth Street, уже работающая на итальянском рынке, скупая недвижимость на Сардинии.

    Официального предложения о покупке клуба пока не поступало. Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис может расстаться с клубом за 700 миллионов евро, но еще не принял окончательного решения о продаже команды.

    Напомним, Де Лаурентис приобрел клуб в сентябре 2004 года. На тот момент «Наполи» был банкротом и играл в Серии С.

    С тех пор неаполитанцы трижды выиграли Кубок Италии (2011/12, 2013/14, 2019/20), один раз побеждали в Суперкубке страны (2014), а также становились триумфаторами Кубка Интертото в 2008 году.

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