Американские инвесторы рассматривают возможность покупки «Наполи»

Американские инвесторы рассматривают возможность покупки, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, интерес к клубу исходит от компании Sixth Street, уже работающая на итальянском рынке, скупая недвижимость на Сардинии.

Официального предложения о покупке клуба пока не поступало. Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис может расстаться с клубом за 700 миллионов евро, но еще не принял окончательного решения о продаже команды.

Напомним, Де Лаурентис приобрел клуб в сентябре 2004 года. На тот момент «Наполи» был банкротом и играл в Серии С.

С тех пор неаполитанцы трижды выиграли Кубок Италии (2011/12, 2013/14, 2019/20), один раз побеждали в Суперкубке страны (2014), а также становились триумфаторами Кубка Интертото в 2008 году.