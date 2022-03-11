ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Галатасарай»Турецкий автобус. «Галатасарай» прервал голевую серию «Барсы»
  • 12:04
    • Семья Мбаппе настаивает на переходе игрока в «Реал»
  • 11:28
    • «МЮ» может начать переговоры с Левандовски. «Бавария» до сих пор не предложила поляку новый контракт
  • 11:13
    • Источник: «ПСЖ» хочет избавиться от Неймара
    Все новости спорта

    Семья Мбаппе настаивает на переходе игрока в «Реал»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Трансферы
    Родители Килиана Мбаппе не хотят, чтобы их сын продлевал контракт с «Пари Сен-Жермен».

    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе

    На фоне недавних событий в семье Мбаппе уверены, что правильным решением станет переход в мадридский «Реал», сообщает испанский журналист Хосе Феликс Диас.

    Ранее на этой неделе «ПСЖ» проиграл «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 1:3 и вылетел из Лиги чемпионов.

  • «Почеттино не будет в Париже в следующем сезоне». ПСЖ снова ошибся с тренером
  • «ПСЖ» в скором времени начнет искать нового тренера
  • Вчера

    • Сообщалось, что мама и отец Мбаппе наблюдали за этой игрой из президентской ложи «Реала».

    Между тем, авторитетное французское издание L`Equipe сообщает, что катарские владельцы «ПСЖ» намерены удержать Мбаппе в команде любой ценой.

    Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до конца текущего сезона.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уверенная победа «Атлетико»?
  • «Атлетико» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Лилль» потеряет очки в матче с «Сент-Этьеном»?
  • «Лилль» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Орлы» выиграют, но не сохранят ворота на замке
  • «Бенфика» — «Визела». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лилль — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Бенфика — Визела
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Хаддерсфилд Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Брайтон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры