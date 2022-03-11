Семья Мбаппе настаивает на переходе игрока в «Реал»

Родителине хотят, чтобы их сын продлевал контракт с

На фоне недавних событий в семье Мбаппе уверены, что правильным решением станет переход в мадридский «Реал», сообщает испанский журналист Хосе Феликс Диас.

Ранее на этой неделе «ПСЖ» проиграл «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 1:3 и вылетел из Лиги чемпионов.

Сообщалось, что мама и отец Мбаппе наблюдали за этой игрой из президентской ложи «Реала».

Между тем, авторитетное французское издание L`Equipe сообщает, что катарские владельцы «ПСЖ» намерены удержать Мбаппе в команде любой ценой.

Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до конца текущего сезона.