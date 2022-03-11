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    • «МЮ» может начать переговоры с Левандовски. «Бавария» до сих пор не предложила поляку новый контракт
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    «МЮ» может начать переговоры с Левандовски. «Бавария» до сих пор не предложила поляку новый контракт

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    «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Баварии» Роберту Левандовски.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    По информации известного немецкого журналиста Кристиана Фалька, «Бавария» до сих пор не предложила Левандовски новый контракт. Действующее соглашение с поляком рассчитано до лета 2023 года.

    «Манчестер Юнайтед» готов начать переговоры с Левандовски в том случае, если «Бавария» решит расстаться с форвардом.

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    • По условиям действующего контракта 33-летний футболист зарабатывает 25 миллионов евро за сезон. «Бавария», по всей видимости, больше не хочет платить такие деньги, несмотря на всю значимость Левандовски для команды.

    В текущем сезоне Левандовски забил 42 гола в 35-ти матчах за «Баварию».

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