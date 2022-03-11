«МЮ» может начать переговоры с Левандовски. «Бавария» до сих пор не предложила поляку новый контракт

проявляет интерес к нападающему «Баварии»

По информации известного немецкого журналиста Кристиана Фалька, «Бавария» до сих пор не предложила Левандовски новый контракт. Действующее соглашение с поляком рассчитано до лета 2023 года.

«Манчестер Юнайтед» готов начать переговоры с Левандовски в том случае, если «Бавария» решит расстаться с форвардом.

По условиям действующего контракта 33-летний футболист зарабатывает 25 миллионов евро за сезон. «Бавария», по всей видимости, больше не хочет платить такие деньги, несмотря на всю значимость Левандовски для команды.

В текущем сезоне Левандовски забил 42 гола в 35-ти матчах за «Баварию».