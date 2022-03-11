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    Каспий — Тобол. Смотреть онлайн в прямом эфире

    11.03.2022 в 12:00 начнется матч в чемпионате Казахстана по футболу Каспий — Тобол

    Футбол
    В 12:00 11.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Каспий — Тобол в чемпионате Казахстана по футболу.

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    Последний матч между собой: «Тобол» — «Каспий» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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