Рангник подтвердил, что Роналду может сыграть с «Тоттенхэмом»

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
«Криштиану полностью провёл тренировку вчера. Думаю, что он сможет принять участие в завтрашней игре», — приводит слова Рангника Sky Sports.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» запланирован на субботу, 12 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Игра начнётся в 20:30 по московскому времени.
Ранее стало известно, что Роналду не принял участия в манчестерском дерби и отправился в Португалию. Он сообщил о рецидиве проблемы со сгибателем бедра, которая беспокоила его в начале этого года, после чего до воскресенья отправился на родину.