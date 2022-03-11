Банковский счет «Челси» заблокирован из-за санкций против Абрамовича

Barclays — один из крупнейших банков Великобритании — заблокировал счет клуба. Причиной блокировки называется проверка выданной «Челси» лицензии для продолжения футбольной деятельности.
Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича в четверг, 10 марта. Российскому бизнесмену запрещен въезд в Великобританию, его активы в стране заморожены.
Клуб получил специальную лицензию на продолжение футбольной деятельности, однако ему запретили продавать билеты на матчи, осуществлять трансферы и продлевать контракты с игроками.