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    Банковский счет «Челси» заблокирован из-за санкций против Абрамовича

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    Обслуживание банковского счета «Челси» временно приостановлено в связи с санкциями против Романа Абрамовича, сообщает Sky Sports.

    «Челси»
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    «Челси»

    Barclays — один из крупнейших банков Великобритании — заблокировал счет клуба. Причиной блокировки называется проверка выданной «Челси» лицензии для продолжения футбольной деятельности.

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    • Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича в четверг, 10 марта. Российскому бизнесмену запрещен въезд в Великобританию, его активы в стране заморожены.

    Клуб получил специальную лицензию на продолжение футбольной деятельности, однако ему запретили продавать билеты на матчи, осуществлять трансферы и продлевать контракты с игроками.

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