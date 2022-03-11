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    Быстров о санкциях против Абрамовича: В Англии проводят показательную порку для всех остальных русских

    Футбол Футбол России Челси
    Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался по поводу того, что владелец «Челси» Роман Абрамович может создать новый футбольный турнир.

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    Ранее сообщалось, что Абрамович может создать континентальную футбольную лигу.

    «У "Челси" за это время появилась не только команда, но великолепная база, академия, поля. Столько, сколько сделал этот человек для "Челси", для Англии — это невероятно.

    Они проводят показательную порку для всех остальных русских, у которых есть активы за рубежом.

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    • Что касается российских клубов, то если нас поставили перед фактом и выкинули УЕФА и ФИФА, что нам остается? Давайте, может, 19 лет их обратного решения ждать будем.

    Если Абрамович сделает свой турнир, то он его выведет на высокий уровень. Для нашего чемпионата это хорошо. Не хотим ли мы посмотреть матч "Спартак" — "Барселона"? Нас выкинули оттуда, и что нам теперь делать?», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

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