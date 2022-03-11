Фукс: Череда неудач в России закончилась. Теперь готов показать всё, на что способен

Защитник ЦСКАподелился своими целями и задачами на отрезок карьеры в российском клубе.

«Зимой бразильские медиа говорили, что я могу вернуться — якобы меня предлагали "Фламенго". Но я прекрасно знал: этого не произойдёт. Я должен играть здесь. ЦСКА инвестировал в меня, предоставил огромный кредит доверия. Уйти зимой никак не мог — ещё ничего не продемонстрировал, не оправдал ожиданий.

Даже не смотрю в сторону этих новостей, мне это неинтересно. Это просто бред. Череда неудач в России закончилась. Теперь я готов показать всё, на что способен. Хочу этого больше всего на свете», — цитирует Фукса Sport24.

Бруно Фукс — воспитанник «Интернасьонала». Футболист перешёл в московский ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера Фукса составила € 8 млн. Защитник подписал с московским клубом контракт до 2025 года. Фукс стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии на Олимпиаде-2020.