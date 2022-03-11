начнут матч в 23:00 в чемпионате Испании по футболу, 11.03.2022.

Последний матч между собой: «Кадис» — «Атлетико» 1:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Кадис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Атлетико»).

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