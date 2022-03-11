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    Чеферин — о расторжении контракта с «Газпромом»: Это дорого обошлось УЕФА

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    Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал расторжение организацией контракта с «Газпромом».

    Александер Чеферин
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    Александер Чеферин

    «Это было правильное решение. В плане финансов это дорого обошлось. Это ударило по нашему кошельку. Я каждый день разговариваю с Павелко, президентом Украинской федерации футбола. Я предупредил РФС перед этим решением. Я не трус, я ничего не делаю втайне.

    При заключении контракта было бы справедливо смотреть, откуда идут деньги? Если рассматривать вопрос так, то это популизм. Политикам легко кричать. Что такое УЕФА, чтобы оценивать систему управления страной? Все ли крупные западные компании соблюдают права человека? Политики просили нас разорвать отношения с "Газпромом" ещё до принятия решения о санкциях в отношении России. А Европа все равно покупает газ», — цитирует Чеферина Corriere Della Sera.

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