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    Венгер: Я очень уважаю то, что сделал Абрамович

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    Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал ситуацию с «Челси» и Романом Абрамовичем. Напомним, российский бизнесмен решил продать клуб.

    Роман Абрамович
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    Роман Абрамович

    «Я всегда советовал людям, которые хотят покупать футбольные клубы, вкладывать 500 миллионов фунтов стерлингов в первый год и покупать нужных игроков вместо того, чтобы вкладывать по 100 миллионов фунтов стерлингов каждый год. Тогда у вас будет команда. Абрамович смог это сделать, и он сделал это очень хорошо. Сегодня, я думаю, клуб отлично управляется и держит высокий уровень.

    Он быстро понял, что нужно делать и поставил во главе клуба компетентных людей, которые делают свою работу очень хорошо. Абрамович вывел "Челси" на совершенно выдающийся уровень. Я очень уважаю то, что он сделал», — цитирует Венгера Daily Mail.

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