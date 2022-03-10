Венгер: Я очень уважаю то, что сделал Абрамович

Бывший наставник «Арсенала»прокомментировал ситуацию с «Челси» и. Напомним, российский бизнесмен решил продать клуб.

«Я всегда советовал людям, которые хотят покупать футбольные клубы, вкладывать 500 миллионов фунтов стерлингов в первый год и покупать нужных игроков вместо того, чтобы вкладывать по 100 миллионов фунтов стерлингов каждый год. Тогда у вас будет команда. Абрамович смог это сделать, и он сделал это очень хорошо. Сегодня, я думаю, клуб отлично управляется и держит высокий уровень.

Он быстро понял, что нужно делать и поставил во главе клуба компетентных людей, которые делают свою работу очень хорошо. Абрамович вывел "Челси" на совершенно выдающийся уровень. Я очень уважаю то, что он сделал», — цитирует Венгера Daily Mail.