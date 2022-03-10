Абрамович не сможет приобрести российский клуб, считает Смородская

«Стоит ли Абрамовичу покупать российский клуб? Это невозможно!
Галицкий был на российском рынке, но все его счета арестовали», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».
В четверг, 10 марта, стало известно, что Великобритания ввела санкции против Абрамовича. Все активы владельца «Челси» были заморожены.
Ранее сообщалось, что Абрамович отказался продавать «Челси» американо-швейцарскому консорциуму.
26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).
Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. За это время синие стали пятикратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, завоевали Суперкубок УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.