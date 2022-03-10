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    Абрамович не сможет приобрести российский клуб, считает Смородская

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    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская уверена, что у владельца «Челси» Романа Абрамовича не будет возможности для инвестиций в российский футбол.

    Ольга Смородская
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    Ольга Смородская

    «Стоит ли Абрамовичу покупать российский клуб? Это невозможно!

    Галицкий был на российском рынке, но все его счета арестовали», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

    В четверг, 10 марта, стало известно, что Великобритания ввела санкции против Абрамовича. Все активы владельца «Челси» были заморожены.

    Ранее сообщалось, что Абрамович отказался продавать «Челси» американо-швейцарскому консорциуму.

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    • 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).

    Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. За это время синие стали пятикратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, завоевали Суперкубок УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.

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