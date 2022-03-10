«ПСЖ» намерен уволить Почеттино

Маурисио Почеттино Фото: globallookpress.com
По информации The Telegraph, поражение от мадридского «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов стало большим разочарованием для владельцев парижского клуба.
Контракт с Почеттино может быть расторгнут в самое ближайшее время.
По данным источника, после увольнения из «ПСЖ» аргентинский специалист готов рассмотреть предложение «Манчестер Юнайтед».
Ранее неоднократно сообщалось, что Почеттино хочет вернуться в АПЛ, где он работал сначала в «Саутгемптоне», а потом в «Тоттенхэме».
«ПСЖ» проиграл «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:3. На гол Килиана Мбаппе «Мадрид» ответил хет-триком Карима Бензема.