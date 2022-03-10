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    «ПСЖ» намерен уволить Почеттино

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    Руководство «Пари Сен-Жермен» планирует отправить в отставку главного тренера команды Маурисио Почеттино.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    По информации The Telegraph, поражение от мадридского «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов стало большим разочарованием для владельцев парижского клуба.

    Контракт с Почеттино может быть расторгнут в самое ближайшее время.

    По данным источника, после увольнения из «ПСЖ» аргентинский специалист готов рассмотреть предложение «Манчестер Юнайтед».

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    • Ранее неоднократно сообщалось, что Почеттино хочет вернуться в АПЛ, где он работал сначала в «Саутгемптоне», а потом в «Тоттенхэме».

    «ПСЖ» проиграл «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:3. На гол Килиана Мбаппе «Мадрид» ответил хет-триком Карима Бензема.

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