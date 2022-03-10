Почеттино: Невероятно, что фол на Доннарумме не был просмотрен на видеоповторе

Главный тренер «Пари Сен-Жермен»после поражения от «Реала» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что первый голпоменял ход игры.

«Невероятно, что фол на Доннарумме не был просмотрен на видеоповторе. На мой взгляд, это явный фол со стороны Бензема. Все камеры показывают, что это нарушение правил.

Я не понимаю, почему в том моменте не было VAR. Невозможно молчать о такой грубой ошибке. Невозможно, чтобы такое происходило в 2022 году», — цитирует Почеттино RMC Sport.

В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.