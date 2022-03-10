Почеттино: Невероятно, что фол на Доннарумме не был просмотрен на видеоповторе

Маурисио Почеттино Фото: globallookpress.com
«Невероятно, что фол на Доннарумме не был просмотрен на видеоповторе. На мой взгляд, это явный фол со стороны Бензема. Все камеры показывают, что это нарушение правил.
Я не понимаю, почему в том моменте не было VAR. Невозможно молчать о такой грубой ошибке. Невозможно, чтобы такое происходило в 2022 году», — цитирует Почеттино RMC Sport.
В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.