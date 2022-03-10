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    Почеттино: Невероятно, что фол на Доннарумме не был просмотрен на видеоповторе

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино после поражения от «Реала» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что первый гол Карима Бензема поменял ход игры.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Невероятно, что фол на Доннарумме не был просмотрен на видеоповторе. На мой взгляд, это явный фол со стороны Бензема. Все камеры показывают, что это нарушение правил.

    Я не понимаю, почему в том моменте не было VAR. Невозможно молчать о такой грубой ошибке. Невозможно, чтобы такое происходило в 2022 году», — цитирует Почеттино RMC Sport.

    В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.

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