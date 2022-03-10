Пети о поражении «ПСЖ» в Мадриде: Это еще хуже, чем то, то случилось против «Барселоны»

Бывший футболист сборной Франциипризнался, что его разочаровала реакцияна первый пропущенный гол в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«ПСЖ» проиграл «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:3. На гол Килиана Мбаппе «Мадрид» ответил хет-триком Карима Бензема.

«После того как "Реал" сравнял счет, у "ПСЖ" быстро все разладилось. Команда потеряла стройность и хладнокровие. Буквально за считанные минуты в действиях игроков появилось отчаяние, а ведь речь идет об именитых футболистах.

Я очень зол, потому что, на мой взгляд, это непрофессионально. Это еще хуже, чем то, то случилось против Барселоны», — приводит слова Пети RMC Sport.