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    Пети о поражении «ПСЖ» в Мадриде: Это еще хуже, чем то, то случилось против «Барселоны»

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    Бывший футболист сборной Франции Эммануэль Пети признался, что его разочаровала реакция «Пари Сен-Жермен» на первый пропущенный гол в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

    Эммануэль Пети
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    Эммануэль Пети

    «ПСЖ» проиграл «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:3. На гол Килиана Мбаппе «Мадрид» ответил хет-триком Карима Бензема.

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    • «После того как "Реал" сравнял счет, у "ПСЖ" быстро все разладилось. Команда потеряла стройность и хладнокровие. Буквально за считанные минуты в действиях игроков появилось отчаяние, а ведь речь идет об именитых футболистах.

    Я очень зол, потому что, на мой взгляд, это непрофессионально. Это еще хуже, чем то, то случилось против Барселоны», — приводит слова Пети RMC Sport.

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