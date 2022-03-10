Последний матч между собой: «Челси» — «Норвич Сити» 7:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Норвич Сити» — «Челси». Коэффициент ставки — 1.90.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Челси»).
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