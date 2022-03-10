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    Мбаппе: Лига чемпионов была для нас главной целью, но мы потерпели неудачу

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в Лиге чемпионов.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Мбаппе стал автором единственного гола в составе «ПСЖ». Три гола за «Реал» забил нападающий Карим Бензема.

    «Трудный момент. Лига чемпионов была для нас главной целью, но мы потерпели неудачу.

    Сезон еще не закончен, и что бы ни случилось, мы будем держаться вместе и будем бороться до последней игры сезона.

    Спасибо болельщикам, которые поддерживают нас и которые приехали на матч с "Реалом". ЭТО ПАРИЖ!», — написал Мбаппе в своем инстаграме.

    По итогам двух игра мадридский клуб победил со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. «ПСЖ» завершил выступление в турнире.

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