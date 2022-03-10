Мбаппе: Лига чемпионов была для нас главной целью, но мы потерпели неудачу

Нападающий «Пари Сен-Жермен»прокомментировал поражение от(1:3) в Лиге чемпионов.

Мбаппе стал автором единственного гола в составе «ПСЖ». Три гола за «Реал» забил нападающий Карим Бензема.

«Трудный момент. Лига чемпионов была для нас главной целью, но мы потерпели неудачу.

Сезон еще не закончен, и что бы ни случилось, мы будем держаться вместе и будем бороться до последней игры сезона.

Спасибо болельщикам, которые поддерживают нас и которые приехали на матч с "Реалом". ЭТО ПАРИЖ!», — написал Мбаппе в своем инстаграме.

По итогам двух игра мадридский клуб победил со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. «ПСЖ» завершил выступление в турнире.