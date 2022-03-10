Министр спорта РФ: Посмотрим, какими ресурсами обладает наш футбол. Не думаю, что упадет зрелищность

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказал о возможных изменениях в российском футболе на фоне отстранения сборной и клубов от участия в международных соревнованиях.

«Абсолютно уверен, что в России будет пересмотрен календарь.

Посмотрим, какими ресурсами обладает наш футбол. Не думаю, что упадет зрелищность, будет возможность найти новые таланты.

Россия столько сделала для мирового футбола, учитывая чемпионат мира и Кубок конфедераций.

Знаю, с каким интересом президент ФИФА Джанни Инфантино смотрит на нашу страну», — сказал Матыцин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Российского футбольного союза (РФС) на решения ФИФА и УЕФА.

РФС просит CAS отменить оспариваемые решения и восстановить все российские команды и клубы для участия в турнирах ФИФА и УЕФА.

РФС также подал ходатайство о приостановлении исполнения каждого обжалуемого решения.