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    Министр спорта РФ: Посмотрим, какими ресурсами обладает наш футбол. Не думаю, что упадет зрелищность

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    Министр спорта РФ Олег Матыцин высказал о возможных изменениях в российском футболе на фоне отстранения сборной и клубов от участия в международных соревнованиях.

    Олег Матыцин
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    Олег Матыцин

    «Абсолютно уверен, что в России будет пересмотрен календарь.

    Посмотрим, какими ресурсами обладает наш футбол. Не думаю, что упадет зрелищность, будет возможность найти новые таланты.

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    Знаю, с каким интересом президент ФИФА Джанни Инфантино смотрит на нашу страну», — сказал Матыцин в эфире телеканала «Россия 24».

    Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Российского футбольного союза (РФС) на решения ФИФА и УЕФА.

    РФС просит CAS отменить оспариваемые решения и восстановить все российские команды и клубы для участия в турнирах ФИФА и УЕФА.

    РФС также подал ходатайство о приостановлении исполнения каждого обжалуемого решения.

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