Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Марсель» — «Базель» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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