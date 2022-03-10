Маркиньос: Мы заслуживали большего, но заплатили за ошибки высокую цену

Маркиньос Фото: globallookpress.com
Парижане выиграли первый матч со счетом 1:0 и вели 1:0 после первого тайма ответной встречи, но трижды пропустили после перерыва.
«Первый гол "Реала" стал важным моментом для соперника. Он сравнял, и болельщики добавили ему дополнительной энергии. Мы должны были лучше справиться с этой ситуацией.
Мы же стали допускать мелкие ошибки. По сумме двух матчей мы заслуживали большего, но в итоге заплатили за ошибки высокую цену.
Подобное объяснить сложно. Мы выиграли первый матч, вели в этом... Теперь надо двигаться дальше. Мы еще можем добиться многого», — сказал защитник в интервью Canal+.