Маркиньос: Мы заслуживали большего, но заплатили за ошибки высокую цену

Капитан «Пари Сен-Жермен»прокомментировал поражение от(1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Парижане выиграли первый матч со счетом 1:0 и вели 1:0 после первого тайма ответной встречи, но трижды пропустили после перерыва.

«Первый гол "Реала" стал важным моментом для соперника. Он сравнял, и болельщики добавили ему дополнительной энергии. Мы должны были лучше справиться с этой ситуацией.

Мы же стали допускать мелкие ошибки. По сумме двух матчей мы заслуживали большего, но в итоге заплатили за ошибки высокую цену.

Подобное объяснить сложно. Мы выиграли первый матч, вели в этом... Теперь надо двигаться дальше. Мы еще можем добиться многого», — сказал защитник в интервью Canal+.