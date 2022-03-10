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    Маркиньос: Мы заслуживали большего, но заплатили за ошибки высокую цену

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    Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Маркиньос
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    Маркиньос

    Парижане выиграли первый матч со счетом 1:0 и вели 1:0 после первого тайма ответной встречи, но трижды пропустили после перерыва.

    «Первый гол "Реала" стал важным моментом для соперника. Он сравнял, и болельщики добавили ему дополнительной энергии. Мы должны были лучше справиться с этой ситуацией.

    Мы же стали допускать мелкие ошибки. По сумме двух матчей мы заслуживали большего, но в итоге заплатили за ошибки высокую цену.

    Подобное объяснить сложно. Мы выиграли первый матч, вели в этом... Теперь надо двигаться дальше. Мы еще можем добиться многого», — сказал защитник в интервью Canal+.

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