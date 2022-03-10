Леонардо высказался о будущем Почеттино в «ПСЖ» после вылета из Лиги чемпионов

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен»заявил, что клуб не собирается увольнять главного тренерапосле поражения от мадридского «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы не должны выбрасывать все в мусорное ведро. И не должны начинать с нуля после каждого поражения.

Нашей целью по-прежнему остается победа в Лиге чемпионов.

Нам нужно стремиться улучшить команду и поддерживать боевой дух, чтобы играть в Лиге 1 и хорошо завершить сезон. Мы должны оставаться вместе.

Почеттино все еще является частью проекта на этот сезон. Сейчас не время думать о другом», — приводит слова Леонардо Canal-Supporters.

«ПСЖ» проиграл «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:3. На гол Килиана Мбаппе «Мадрид» ответил хет-триком Карима Бензема.

Ранее сообщалось, что Почеттино близок к увольнению с поста главного тренера «Пари Сен-Жермен».