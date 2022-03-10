Леонардо прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо высказался об ответном матче с мадридским «Реалом» (1:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Это тяжелый удар. Первый пропущенный мяч многое изменил. Мы немного потерялись, а "Реал" это почувствовал. Надо признать свои ошибки вкупе с нашей неспособностью с честью выходить из трудных ситуаций. Мы проиграли — есть что анализировать, как можно скорее искать выход.

В раздевалке во время перерыва мы были уверены в том, что играем лучше и что этой командой, способной выиграть Лигу чемпионов, собираемся пройти в четвертьфинал. А когда все закачивается вот так, необходимо призадуматься, почему такое произошло, но на это потребуется время», — цитирует Леонардо пресс-служба УЕФА.

В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.