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    Леонардо прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов

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    Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо высказался об ответном матче с мадридским «Реалом» (1:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

    Леонардо
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    Леонардо

    «Это тяжелый удар. Первый пропущенный мяч многое изменил. Мы немного потерялись, а "Реал" это почувствовал. Надо признать свои ошибки вкупе с нашей неспособностью с честью выходить из трудных ситуаций. Мы проиграли — есть что анализировать, как можно скорее искать выход.

    В раздевалке во время перерыва мы были уверены в том, что играем лучше и что этой командой, способной выиграть Лигу чемпионов, собираемся пройти в четвертьфинал. А когда все закачивается вот так, необходимо призадуматься, почему такое произошло, но на это потребуется время», — цитирует Леонардо пресс-служба УЕФА.

    В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.

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