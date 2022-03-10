Гвардиола: Когда должен буду покинуть «Ман Сити», то сделаю это

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился мнением о своём будущем.

«Я не знаю, куда через несколько лет занесёт меня судьба. То, что должно случиться, случится. Когда должен буду покинуть "Манчестер Сити", сделаю это. Отправлюсь домой и отдохну какое-то время.

Мне нужно тренировать. Я не знаю, что будет. Если бы мне надо было поехать в Аргентину, чтобы тренировать… Не знаю, в "Боку Хуниорс", например, чтобы фанаты этого клуба сердились, ведь я говорил, что поддерживаю "Ривер Плейт"… Откуда мне знать? Кто знает?» — цитирует Гвардиолу Ole.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» прошёл португальский «Спортинг». В первой игре, которая состоялась в Лиссабоне, «горожане» разгромили португальский клуб со счётом 5:0. Вторая встреча завершилась вничью — 0:0.