ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанлуиджи ДоннаруммаMamma mia! Привоз Доннаруммы оставил ПСЖ без четвертьфинала Лиги чемпионов
  • 14:15
    • Microsoft выпустила мартовское обновление для Xbox
  • 14:09
    • В «Химках» рассказали, когда Жирков возобновит тренировки
  • 13:13
    • «Челси» не сможет подписывать и продавать игроков после санкций против Абрамовича
  • 12:39
    • Великобритания ввела санкции против Абрамовича. Активы владельца «Челси» заморожены
  • 11:43
    • Неймар и Доннарумма едва не подрались после матча с «Реалом»
    Все новости спорта

    Гвардиола: Когда должен буду покинуть «Ман Сити», то сделаю это

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Сити
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о своём будущем.

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    «Я не знаю, куда через несколько лет занесёт меня судьба. То, что должно случиться, случится. Когда должен буду покинуть "Манчестер Сити", сделаю это. Отправлюсь домой и отдохну какое-то время.

    Мне нужно тренировать. Я не знаю, что будет. Если бы мне надо было поехать в Аргентину, чтобы тренировать… Не знаю, в "Боку Хуниорс", например, чтобы фанаты этого клуба сердились, ведь я говорил, что поддерживаю "Ривер Плейт"… Откуда мне знать? Кто знает?» — цитирует Гвардиолу Ole.

  • Эдерсон: «Манчестер Сити» устал физически и психологически
  • Читайте по теме

    • На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» прошёл португальский «Спортинг». В первой игре, которая состоялась в Лиссабоне, «горожане» разгромили португальский клуб со счётом 5:0. Вторая встреча завершилась вничью — 0:0.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» обыграет «Галатасарай» с крупным счетом?
  • «Барселона» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Сможет ли «Севилья» обыграть «Вест Хэм»?
  • «Севилья» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • «Челси» продлит неприятную серию «Норвича»?
  • «Норвич» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.07
  • Экспресс дня 10 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Барселона — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Севилья — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Норвич — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Аталанта — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч Барселона — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры