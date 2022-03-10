ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард Трояновский Эдуард Трояновский: Каждый боксер стремится к тому, чтобы войти в историю и стать чемпионом мира
  • 19:58
    • De Telegraaf: Промеса подозревают в торговле наркотиками
  • 18:44
    • Карпин вернулся на пост главного тренера «Ростова»
  • 18:32
    • Карпин продолжит работу в сборной России до конца 2022 года
    Все новости спорта

    Хиддинк о решении отстранить сборную России от стыков ЧМ-2022

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная России Футбол России
    Бывший главный тренер сборных России и Нидерландов Гус Хиддинк прокомментировал ситуацию, которая сложилась с российской командой. ФИФА отстранила ее от стыковых матчей ЧМ-2022.

    Гус Хиддинк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гус Хиддинк

    «Сейчас вообще сложные времена, футбол сегодня не так важен — все больше обеспокоены политической обстановкой. Весь мир в огне. В глобальном смысле не важно, откуда родом даже самые юные спортсмены — они уважают друг друга, на равных соревнуются с другими. Конкуренция в турнирах ведь основана на дружбе и уважении — и не только в хоккее. В политике же об этом речи нет вообще.

    Я живу в Голландии и поддерживаю всех своих друзей из России. Разговариваю с некоторыми из них, они тоже не понимают, что происходит. Футбол — маленькая проблема, по сравнению с тем, что приходится переживать украинцам. Спорт же вообще только страдает от того, что кто-то пытается выяснять отношения между собой. Но нормальные люди остаются нормальными: в Москве, Петербурге и по всей России, Украине, Европе или Китае. Все находятся в хорошем контакте. И политики должны учиться у людей из сферы культуры, музыки, спорта. Это невероятно. Катастрофа. Но все же спорту есть куда стремиться», — сказал Хиддинк «Чемпионату».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли разгром на «Камп Ноу»?
  • «Барселона» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Сможет ли «Севилья» обыграть «Вест Хэм»?
  • «Севилья» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • «Челси» продлит неприятную серию «Норвича»?
  • «Норвич» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.07
  • Экспресс дня 10 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Барселона — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Норвич — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Аталанта — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ванкувер — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Барселона — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.63
  • Экспресс дня 11 марта
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры