Анри: Бензема надолго войдет в историю футбола

Тьерри Анри Фото: globallookpress.com
Бензема стал автором хет-трика, благодаря которому «Реал» обыграл по сумме двух матчей и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
«Карину уже 34 года, я всегда им восхищался, он умеет абсолютно все. Именно это сделало его одной из лучших "девяток" на протяжении многих лет.
Уверен, он надолго войдет в историю футбола», — приводит слова Анри CBS.
Бензема после хет-трика в матче с «ПСЖ» делит вместе с Анри первое место среди французов по количеству голов за клубы и сборные. Оба забили по 411 мячу.