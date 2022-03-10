Анри: Бензема надолго войдет в историю футбола

Бывший футболит сборной Франциипризнался, что его впечатлила игра нападающего мадридского «Реала»в ответном матче с «Пари Сен-Жермен» (3:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Бензема стал автором хет-трика, благодаря которому «Реал» обыграл по сумме двух матчей и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Карину уже 34 года, я всегда им восхищался, он умеет абсолютно все. Именно это сделало его одной из лучших "девяток" на протяжении многих лет.

Уверен, он надолго войдет в историю футбола», — приводит слова Анри CBS.

Бензема после хет-трика в матче с «ПСЖ» делит вместе с Анри первое место среди французов по количеству голов за клубы и сборные. Оба забили по 411 мячу.