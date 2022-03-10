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    Анри: Бензема надолго войдет в историю футбола

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    Бывший футболит сборной Франции Тьерри Анри признался, что его впечатлила игра нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема в ответном матче с «Пари Сен-Жермен» (3:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Тьерри Анри
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    Тьерри Анри

    Бензема стал автором хет-трика, благодаря которому «Реал» обыграл по сумме двух матчей и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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    • «Карину уже 34 года, я всегда им восхищался, он умеет абсолютно все. Именно это сделало его одной из лучших "девяток" на протяжении многих лет.

    Уверен, он надолго войдет в историю футбола», — приводит слова Анри CBS.

    Бензема после хет-трика в матче с «ПСЖ» делит вместе с Анри первое место среди французов по количеству голов за клубы и сборные. Оба забили по 411 мячу.

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