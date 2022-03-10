Гвардиола прокомментировал санкции, наложенные на «Челси»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями касательно ситуации с «Челси». Правительство Великобритании наложило санкции на «Челси» и Романа Абрамовича.

«Это трудная ситуация для тренера, и игроков. Мне жаль их, потому что они стараются делать свою работу как можно лучше. Когда был Covid, нас просили говорить, как врачи, о медицине, вакцинах. Видимо, когда мы даем интервью, то обязательно должны знать обо всем вокруг.

Мы являемся лицом клуба, мы здесь каждые три дня, поэтому вы спрашиваете все, что хотите, но вы должны понимать, что есть предметы, которые мы не знаем. У нас нет времени говорить обо всем.

Я могу говорить о своем клубе, я всегда чувствую себя комфортно, говоря о своем клубе, но трудно говорить о ситуациях в других командах, как на прошлой неделе с "Манчестер Юнайтед". Я не знаю, меня там нет. Сейчас ситуация с "Челси" такая же, но я достаточно чуткий, чтобы поставить себя на место тренера "Челси" и игроков. Должно быть, это неприятная ситуация», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.