Гаджиев — о совмещении постов Карпиным: Этот вариант ошибочен и неприемлем

Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал возвращение Валерия Карпина на пост главного тренера «Ростова».

Специалист будет совмещать работу в клубе с выполнением своих обязанностей в сборной России.

«Решение Карпина стать главным в "Ростове" правильное, потому что ФИФА отстранила нашу сборную от международных соревнований. Думаю, апелляции от РФС, безусловно, будут. Но всё равно — Карпин должен работать.

Если смотреть с точки зрения "Ростова", то это хорошая новость, потому что с Карпиным команда подросла, там у него была неплохая работа.

Конечно, не было какого- то супер-результата, но если взять первую часть работы Валерия Георгиевича, то можно увидеть сколько сменилось игроков за короткий промежуток времени.

У клуба было такое положение, что нужно было компенсировать финансовые затрат. Единственным вариантом была продажа игроков. И это очень сложно для тренера, когда такая текучка в составе. Несмотря на это Карпин справился.

Конечно же, считаю решение Валерия Георгиевича и "Ростова" верными. Его сегодняшние возможности стали лучше, чем те, когда Карпин уходил из клуба, потому что тот опыт, который он получил в сборной бесценен!

Но для сборной нет никакого смысла в том, что Валерий Георгиевич уходит. Считаю, не стоит совмещать клуб и сборную. У нас подобное уже было и все плачевно закончилось. Опыт был негативный.

Я не знаю ни одной сборной, где бы тренер совмещал работу и в клубе, и в национальной команде. Этот вариант ошибочен и неприемлем!» — сказал Гаджиев Sport24.