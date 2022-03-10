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    «Ростов» приостанавливает контракты с пятью легионерами

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    Футбольный клуб «Ростов» приостанавливает контракты с пятью легионерами — Бартоломеу Баштушем, Деннисом Хаджикадуничем, Магнусом Кнудсеном, Армином Гиговичем и Понтусом Альмквистом, информирует «РБ Спорт».

    Деннис Хаджикадунич
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    Деннис Хаджикадунич

    Согласно сведениям источника, футболисты обратились к руководству с просьбой приостановить свои контракты — клуб пошёл навстречу игрокам.

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    • Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам Российской Премьер-Лиги приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона-2021/2022. Такая санкция в отношении российского футбола была принята из-за военной спецоперации, которую РФ проводит на территории Украины.

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