Куртуа: На пару с Левандовским Бензема— лучший центральный нападающий мира

Голкипер «Реала»оценил вклад форвардав ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:1).

Француз забил все три мяча, тем самым став первым футболистом в истории, забивавшим в Лиге чемпионов на протяжении 18 лет подряд, самым возрастным автором хет-трика, а также вошел в топ-4 по количеству хет-триков в турнире.

«На пару с Левандовским Карим — лучший центральный нападающий мира на данный момент. Это превосходный игрок, настоящий капитан. Он принес команде победу своими голами и своим классом», — цитирует Куртуа пресс-служба УЕФА.

В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.