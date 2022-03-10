Каррагер назвал позором реакцию «ПСЖ» на пропущенный гол в матче с «Реалом»

Джейми Каррагер Фото: globallookpress.com
«Такого бы не произошло, если с "Реалом" играла бы даже команда U-15. Это позор для такой команды.
Футболисты на таком уровне должны быть в состоянии держать удар и бороться», — приводит слова Каррагера CBS.
Напомним, сообщалось, что президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи после матча с мадридским «Реалом» пытался попасть в судейскую комнату.
«ПСЖ» проиграл «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:3. На гол Килиана Мбаппе «Мадрид» ответил хет-триком Карима Бензема.