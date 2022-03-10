ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанлуиджи ДоннаруммаMamma mia! Привоз Доннаруммы оставил ПСЖ без четвертьфинала Лиги чемпионов
  • 13:13
    • «Челси» не сможет подписывать и продавать игроков после санкций против Абрамовича
  • 12:39
    • Великобритания ввела санкции против Абрамовича. Активы владельца «Челси» заморожены
  • 11:43
    • Неймар и Доннарумма едва не подрались после матча с «Реалом»
  • 10:56
    • Президент «ПСЖ» пытался прорваться в судейскую комнату после матча с «Реалом»
  • 10:42
    • СМИ: Родители Мбаппе смотрели матч с «Реалом» в президентской ложе мадридского клуба
    Все новости спорта

    Каррагер назвал позором реакцию «ПСЖ» на пропущенный гол в матче с «Реалом»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов ПСЖ Реал Мадрид Лига чемпионов
    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер признался, что его шокировала реакция футболистов «Пари Сен-Жермен» на второй пропущенный гол в ответном матче с мадридским «Реалом» (1:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Джейми Каррагер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джейми Каррагер

    «Такого бы не произошло, если с "Реалом" играла бы даже команда U-15. Это позор для такой команды.

    Футболисты на таком уровне должны быть в состоянии держать удар и бороться», — приводит слова Каррагера CBS.

  • Неймар и Доннарумма едва не подрались после матча с «Реалом»
  • Читайте по теме

    • Напомним, сообщалось, что президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи после матча с мадридским «Реалом» пытался попасть в судейскую комнату.

    «ПСЖ» проиграл «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:3. На гол Килиана Мбаппе «Мадрид» ответил хет-триком Карима Бензема.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» обыграет «Галатасарай» с крупным счетом?
  • «Барселона» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Сможет ли «Севилья» обыграть «Вест Хэм»?
  • «Севилья» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • «Челси» продлит неприятную серию «Норвича»?
  • «Норвич» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.07
  • Экспресс дня 10 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Барселона — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Севилья — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Норвич — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Аталанта — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.63
  • Экспресс дня 11 марта
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры