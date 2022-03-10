Каррагер назвал позором реакцию «ПСЖ» на пропущенный гол в матче с «Реалом»

Бывший защитник «Ливерпуля»признался, что его шокировала реакция футболистовна второй пропущенный гол в ответном матче с мадридским «Реалом» (1:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Такого бы не произошло, если с "Реалом" играла бы даже команда U-15. Это позор для такой команды.

Футболисты на таком уровне должны быть в состоянии держать удар и бороться», — приводит слова Каррагера CBS.

Напомним, сообщалось, что президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи после матча с мадридским «Реалом» пытался попасть в судейскую комнату.

«ПСЖ» проиграл «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:3. На гол Килиана Мбаппе «Мадрид» ответил хет-триком Карима Бензема.