Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аталанта» — «Байер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.
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«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.
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