Арутюнянц: Совмещение Карпина может прекратиться, когда России разрешат играть в международных турнирах

Президент «Ростова»прокомментировал возвращениена пост главного тренера команды.

53-летний специалист будет совмещать работу в клубе и сборной России.

«Сборная России — команда, за которую переживают болельщики всех клубов страны, в том числе и нашего. Я уже говорил, что мы не могли не отпустить Валерия Георгиевича в национальную команду, ведь ее интересы мы оцениваем превыше клубных.

Поэтому сейчас мы договорились с Российским футбольным союзом, что совмещение Карпиным постов в сборной и в клубе может быть прекращено, как только национальной команде России будет возвращено право участия в международных соревнованиях.

Я рад вновь приветствовать Георгиевича в качестве главного тренера "Ростова" и надеюсь на столь необходимые сегодня победы нашей команды под его руководством!» — приводит слова Арутюнянца пресс-служба «Ростова».

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия во всех международных турнирах из-за конфликта на Украине.